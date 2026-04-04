В Иране заявили, что не отказывались от переговоров с США в Пакистане
Иран не отказывался от переговоров в Исламабаде, но Тегеран волнуют условия прекращения войны.
Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
"Мы очень благодарны Пакистану за его усилия и не отказывались ехать в Исламабад [на переговоры]. Нас волнуют условия окончательного прекращения незаконной войны, которая нам навязана", - написал он в Х.
По словам Арагчи, американские СМИ искажают позицию Ирана в отношении переговоров.
Источник: ТАСС
