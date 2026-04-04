Временно снижен скоростной режим на трассе Зыхский круг- Аэропорт

В связи с наблюдающимися в настоящее время в Баку дождливыми погодными условиями на дороге Зыхский круг- Аэропорт по некоторым полосам снижено ограничение скорости до 20 км/ч.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом, отметив, что на информационных табло были внесены соответствующие изменения.

Также на всех табло размещен знак «скользкая дорога».

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.