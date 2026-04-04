Пашинян заявил об отказе от повестки «Карабахского движения»

Партия "Гражданский договор" смогла найти в себе силы, чтобы пересмотреть подход к "Карабахскому движению", и взяла курс на мирную повестку.

Об этом на внеочередном съезде заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, переход к мирной повестке стал для партии "новой революцией" после событий 2018 года и внеочередных выборов 2021 года. Пашинян признал, что предвыборная программа партии в 2021 году не содержала подобных установок и во многом не отличалась от программ других политических сил.

Он отметил, что он сам и значительная часть его сторонников в начале политической деятельности вдохновлялись "Карабахским движением" и поддерживали первого президента Армении Левон Тер-Петросян.

"Лидерство подразумевает способность к самоанализу и самокритике. Понимая ситуацию, мы должны были вывести страну из геополитических капканов. Пройдя через тяжелый путь, мы взяли на себя смелость заявить, что не будем продолжать Карабахское движение", — заявил премьер.

Пашинян добавил, что мирная повестка будет сталкиваться с сопротивлением со стороны оппозиции, которую он охарактеризовал как "трехглавую партию войны", имея в виду Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и Гагика Царукяна.

Он также прокомментировал критику со стороны оппозиции, которая напоминает о заявлениях партии в 2021 году о «деоккупации территорий Карабаха».

"На заявления о том, что Карабах был наш, а теперь не наш, мы должны отвечать, что Республика Армения была не наша, а теперь она наша", — отметил Пашинян.

По его словам, цель властей — обеспечить гражданам не "мученическую", а нормальную жизнь.

В этой связи он привел эпизод из встречи с Франциск I.

"Он сказал, что знает армян как народ мучеников. Я ответил, что наша миссия — сделать так, чтобы армяне перестали быть мучениками. Тогда он спросил: “А чем вы будете заниматься?” Я ответил: “Будем просто жить и строить государство”", — рассказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что задача властей — вести страну к стабильной и благополучной жизни, основанной на государственном строительстве. Он также отметил, что мир требует защиты и последовательной политики.

В этой связи партия намерена идти на выборы под лозунгом: "Возьми ответственность за мир».

Источник: Sputnik Армения