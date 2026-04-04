Саргсян заинтересован в успехе Кочаряна

Серж Саргсян заявил, что заинтересован в успехе блока Роберта Кочаряна на предстоящих парламентских выборах.

“Я больше, чем многие, хочу, чтобы блок “Армения” имел успех на выборах. Это на руку всем нам”, - сказал третий президент журналистам после съезда Республиканской партии.

Он назвал заблуждением утверждения властей о том, что РПА свои потенциальные электоральные голоса передаст Самвелу Карапетяну и экс-омбудсмену Арману Татояну . Каждый будет голосовать по своему усмотрению, добавил политик.

Сама РПА, как уже было заявлено на съезде, не примет участия в выборах, призывая сторонников голосовать за оппозиционные силы. Решение не участвовать принято с целью «предотвратить раскол оппозиции».

Он также заявил журналистам, что рейтинг блока “Армения” Роберта Кочаряна выше рейтинга его Республиканской партии. В противном случае РПА приняла бы непосредственное участие в парламентских выборах.

