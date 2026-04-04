Эрдоган: Турция продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта

Турция продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта мирными средствами.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования войны между Украиной и Россией", - говорится в сообщении департамента коммуникаций турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.