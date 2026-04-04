США направили в Иран спецназ для спасения летчика сбитого истребителя F-15

Пентагон отправил в Иран отряд спецназа для спасения второго летчика сбитого 3 апреля американского самолета-истребителя F-15. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В ночь на 4 апреля телеканал NBC сообщил, что два американских вертолета попали под огонь при поисках F-15 в Иране.

The Telegraph пишет, что между войсками СШАи органами безопасности Ирана фактически началась гонка в попытке первыми найти летчика. Тегеран объявил о выплате вознаграждения в размере $60 тыс. тому, кто обнаружит пилота живым.

По данным издания, в ходе происшествия двое членов экипажа сбитого американского истребителя катапультировались. Одного из них удалось найти на территории Ирана в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы два вертолета и самолет-заправщик. Судьба второго пилота остается неизвестной, его поиски продолжаются.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Источник: Газета.ру