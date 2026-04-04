Иран ударил по американскому вертолету в Кувейте

Иранский беспилотник в ночь на 4 апреля поразил американский вертолет Boeing CH‑47 Chinook в Кувейте, нанеся воздушному судну серьезные повреждения.

Об этом сообщает израильский медиаресурс Intelli News.

Судя по опубликованным кадрам, передняя часть вертолета серьезно пострадала.

До этого сообщалось, что иранские военные сбили американский истребитель F-15. По данным The Telegraph, двое членов экипажа сбитого самолета катапультировались. Одного из них удалось найти на иранской территории в ходе поисково-спасательной операции. Судьба второго пилота остается неизвестной, для его спасения США отправили в Иран отряд спецназа.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Источник: Газета.ру