Названы причины новой лунной гонки

Новая лунная гонка началась в мире в том числе из-за возможности добывать на спутнике Земли крайне редкий и дорогой гелий-3.

Такую причину привела американская газета The New York Times (NYT).

Журналисты назвали гелий-3 чрезвычайно редким на Земле ресурсом и отметили, что на Луне его больше. «Спустя десятилетия гелий-3 может стать идеальным топливом для термоядерных электростанций», — говорится в материале.

Лед на Луне может послужить источником питьевой воды и кислорода для баз с Земли, добавили в NYT. Кроме того, вода и другие химические вещества могут быть полезны для исследований ученых.

В кратере на обратной стороне Луны можно установить телескоп, добавили в NYT. «За последний век Земля стала шумным местом для астрономов, которые хотят послушать радиоволны, наполняющие вселенную», — поясняется в статье.

Также уточняется, что США хочет вернуться на Луну к 2028 году, опередив Китай на два года.

