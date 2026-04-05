Работа нефтехимического предприятия Borouge в Абу-Даби приостановлена из-за пожаров

Работа нефтехимического предприятия Borouge в Абу-Даби временно приостановлена из-за нескольких пожаров, возникших в результате падения обломков перехваченных воздушных целей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби.

«Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидируют несколько возгораний, вспыхнувших на нефтехимическом заводе Borouge в результате падения осколков после успешного перехвата [целей] системами противовоздушной обороны», - указывается в сообщении.

По информации пресс-службы, работы на заводе «были немедленно приостановлены до [завершения] оценки ущерба». К настоящему моменту власти Абу-Даби не получали данных о пострадавших в результате этого инцидента.

