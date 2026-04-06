Лукашенко: ОДКБ надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией

Организации Договора о коллективной безопасности нужно быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 апреля на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает БЕЛТА.

"Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в организации, - сказал глава государства. - Надо быть очень корректными. В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период. Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией".

Лукашенко посчитал важным организацию переговоров генсека ОДКБ и руководства Армении.

«Если бы вы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с президентом, с секретарем Совета безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо», - сказал белорусский лидер, обращаясь к генсеку организации Таалатбеку Масадыкову.