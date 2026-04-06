ВС Ирана заявили о готовности воевать столько, сколько сочтет необходимым руководство

Военнослужащие ВС Ирана готовы воевать столько, сколько сочтет необходимым политическое руководство страны. Об этом заявил представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия.

"Способ ведения военных действий выстроен таким образом, чтобы была возможность вести [войну] в долгосрочной перспективе. И вооруженные силы готовы продолжать этот курс столько, сколько высшее политическое руководство страны сочтет необходимым", - приводит его слова иранское агентство Fars.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Источник: ТАСС