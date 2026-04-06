Осужденный за теракт в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО

Один из соучастников теракта в "Крокус сити холле", осужденный на пожизненный срок, покончил с собой в камере в СИЗО в Москве.

Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой в СИЗО в Москве", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка ФСИН РФ, не называя имени скончавшегося, сообщили, что 6 апреля в камере СИЗО-1 был обнаружен без признаков жизни осужденный к пожизненному лишению свободы.

"На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, погибли 149 человек. Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил Юсуфзода и еще 14 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.