 Спецпредставитель президента: Агдам, Физули и Ходжавенд превратятся в главный аграрно-инвестиционный центр Азербайджана | 1news.az | Новости
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Спецпредставитель президента: Агдам, Физули и Ходжавенд превратятся в главный аграрно-инвестиционный центр Азербайджана

First News Media18:45 - Сегодня
Спецпредставитель президента: Агдам, Физули и Ходжавенд превратятся в главный аграрно-инвестиционный центр Азербайджана

В Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах реализуются комплексные меры по развитию сельского хозяйства, расширению инвестиционной среды и формированию современной модели аграрного производства.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на состоявшемся в Зангилане региональном совещании, посвященном обсуждению Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы.

Он отметил, что основная цель заключается в создании в регионе инновационной и экспортно-ориентированной аграрной системы, основанной на высокой продуктивности. Сельское хозяйство на освобожденных от оккупации территориях не ограничивается только введением земель в оборот, одновременно на основе современных технологий формируется полная производственная цепочка.

«Развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях строится на водосберегающих технологиях, «умных» системах орошения и решениях по цифровому управлению. В то же время, внедрение интегрированной модели, охватывающей этапы переработки, хранения, упаковки, логистики и экспорта продукции, определено в качестве основного приоритета», — отметил он.

Э. Гусейнов сообщил, что в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах в общей сложности имеется более 95 тыс. гектаров пригодных для посева земель. Предусматривается передача свыше 45 тыс. га из этих площадей в пользование местным жителям, а 50 тыс. га — выделение предпринимателям в рамках инвестиционных проектов. На данный момент тот факт, что около 24 тыс. га земельного фонда, предназначенного для инвесторов, остаются неиспользованными, создает широкие возможности для новых проектов в аграрном секторе.

По его словам, Агдамский район обладает огромным потенциалом для развития зерноводства, кормопроизводства, животноводства, садоводства и перерабатывающей промышленности благодаря обширным земельным ресурсам и благоприятному рельефу. Физулинский район создает выгодные условия для проектов в сфере агропереработки и экспортно-ориентированной деятельности, опираясь на свое стратегическое транспортное положение, наличие международного аэропорта и логистические возможности. Ходжавендский район, в свою очередь, обладает особым потенциалом для развития виноградарства, плодоводства, пчеловодства и сельского хозяйства в горных районах.

Вместе с тем, приоритетными направлениями определены создание крупных и средних фермерских хозяйств, формирование агропарков, расширение животноводческих и кормовых хозяйств, создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, поощрение проектов в области рыболовства и аквакультуры, а также развитие логистической и складской инфраструктуры.

Спецпредставитель подчеркнул, что для устойчивого развития аграрного сектора необходимо усилить меры пожарной безопасности, борьбу с болезнями растений и животных, меры по борьбе с вредителями, а также механизмы биобезопасности. С этой целью повышается координация между соответствующими структурами, местными хозяйствующими субъектами и соседними регионами, а также применяются превентивные меры по управлению рисками.

«Ожидается, что в предстоящий период в результате государственной поддержки, активности частного сектора и расширения инвестиционных возможностей Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы превратятся в одни из главных аграрно-инвестиционных и агроперерабатывающих центров Азербайджана», — подытожил Э. Гусейнов.

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