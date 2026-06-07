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Военные Нигерии освободили 360 заложников из горного убежища боевиков в штате Борно

First News Media22:00 - Сегодня
Военные Нигерии освободили 360 заложников из горного убежища боевиков в штате Борно

Силы безопасности Нигерии в ходе масштабной спецоперации освободили 360 мужчин, женщин и детей из горного убежища в северо-восточном штате Борно, где они насильно удерживались вооруженными боевиками.

Двое похищенных детей погибли от крайнего истощения и суровых условий содержания до прибытия спасательных групп.

Согласно информации оборонного ведомства, мирные жители удерживались членами группировки JAS — основной фракции радикальной организации "Боко Харам" — в труднодоступной глубине гор Мандара в южной части штата. Все они были похищены радикалами из различных населенных пунктов данного региона в течение определенного периода времени. Спасательная операция была успешно проведена объединенной оперативной группой, включающей подразделения спецназа, которые в ходе боевого столкновения вынудили боевиков JAS бросить позиции и бежать. Власти Нигерии на протяжении многих лет сталкиваются с системными угрозами безопасности, среди которых массовые похищения гражданских лиц местными бандами ради выкупа, расширение зоны деятельности вооруженных исламистских группировок, а также затяжные кровавые конфликты между кочевыми скотоводами и оседлыми земледельцами.

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