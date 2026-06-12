Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram устранен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Проблемы с доступом к Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, на которые ранее массово жаловались пользователи по всему миру, устранены.
В настоящее время сервисы работают в штатном режиме, пользователи вновь могут беспрепятственно входить в свои аккаунты и пользоваться платформами.
18:00
Сегодня в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой.
Как сообщает 1news.az, многие пользователи столкнулись с трудностями при попытке войти в свои аккаунты, отправить сообщения или опубликовать новые посты.
Причина сбоя пока не раскрывается.
Отметим, что с этой проблемой столкнулись и пользователи в Азербайджане.
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