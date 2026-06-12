 Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram устранен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram устранен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова19:45 - Сегодня
Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram устранен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Проблемы с доступом к Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, на которые ранее массово жаловались пользователи по всему миру, устранены.

В настоящее время сервисы работают в штатном режиме, пользователи вновь могут беспрепятственно входить в свои аккаунты и пользоваться платформами.

18:00

Сегодня в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой.

Как сообщает 1news.az, многие пользователи столкнулись с трудностями при попытке войти в свои аккаунты, отправить сообщения или опубликовать новые посты.

Причина сбоя пока не раскрывается.

Отметим, что с этой проблемой столкнулись и пользователи в Азербайджане.

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