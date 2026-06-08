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Опубликованы предварительные итоги выборов в НС Армении - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:00 - Сегодня
Опубликованы предварительные итоги выборов в НС Армении - ОБНОВЛЕНО

Опубликованы предварительные итоги выборов в НС Армении – их представил глава Центризбиркома Ваагн Овакимян.

🔸Партия "Гражданский договор" – 49,82%

🔸Блок "Сильная Армения" – 23,28%

🔸Блок "Армения" – 9,93%

🔸Партия "Процветающая Армения" – 3,99%

С учетом данных электронного голосования картина выглядит следующим образом:

правящий "Гражданский договор" набрал 49,82% голосов избирателей, следом идет блок "Сильная Армения" Самвела Карапетян с 23,28%, затем – блок "Армения" Роберта Кочаряна с 9,93%. В новый парламент может пройти также партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения", набравшая 3,99%.

Общее число избирателей – 2 507 216 , из них проголосовали 1 477 736, или 58,94%.

Общее число избирателей – 2 507 216 , из них проголосовали 1 477 736, или 58,94%.

Источник: Sputnik Армения

09:59

Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала итоги голосования на всех 2005 избирательных участках.

Согласно предварительным данным ЦИК, основные конкурирующие политсилы набрали следующее количество голосов:

Партия "Гражданский договор" – 49.81%

Блок "Сильная Армения" – 23.29%

Блок "Армения" – 9.94%

Партия "Процветающая Армения" – 4%

Общее число проголосовавших – 1 476 916.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока.

09:13

По состоянию на 09:00 8 июня, Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала итоги голосования на 1963 из 2005 избирательных участков.

Согласно предварительным данным ЦИК, основные конкурирующие политсилы набрали следующее количество голосов:

Партия "Гражданский договор" – 49,83% (707 448);

Блок "Сильная Армения" – 23,35% (331 488);

Блок "Армения" – 9,93% (141 001);

Партия "Процветающая Армения" – 3,98% (56 449);

Остальные партии пока не преодолевают проходной барьер в 4%.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока.

Источник: Sputnik Армения

08:53

По состоянию на 08:00 8 июня, Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала итоги голосования на 1878 из 2005 избирательных участков.

Согласно предварительным данным ЦИК, основные конкурирующие политсилы набрали следующее количество голосов:

Партия "Гражданский договор" – 50,25% (669 996);

Блок "Сильная Армения" – 23,31% (310 752);

Блок "Армения" – 9,78% (130 364);

Партия "Процветающая Армения" – 4,02% (53 535).

Остальные партии пока не преодолевают проходной барьер в 4%.

Источник: Sputnik Армения

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