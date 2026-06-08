Опубликованы предварительные итоги выборов в НС Армении - ОБНОВЛЕНО
Опубликованы предварительные итоги выборов в НС Армении – их представил глава Центризбиркома Ваагн Овакимян.
🔸Партия "Гражданский договор" – 49,82%
🔸Блок "Сильная Армения" – 23,28%
🔸Блок "Армения" – 9,93%
🔸Партия "Процветающая Армения" – 3,99%
С учетом данных электронного голосования картина выглядит следующим образом:
правящий "Гражданский договор" набрал 49,82% голосов избирателей, следом идет блок "Сильная Армения" Самвела Карапетян с 23,28%, затем – блок "Армения" Роберта Кочаряна с 9,93%. В новый парламент может пройти также партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения", набравшая 3,99%.
Общее число избирателей – 2 507 216 , из них проголосовали 1 477 736, или 58,94%.
Общее число избирателей – 2 507 216 , из них проголосовали 1 477 736, или 58,94%.
Источник: Sputnik Армения
09:59
Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала итоги голосования на всех 2005 избирательных участках.
Согласно предварительным данным ЦИК, основные конкурирующие политсилы набрали следующее количество голосов:
Партия "Гражданский договор" – 49.81%
Блок "Сильная Армения" – 23.29%
Блок "Армения" – 9.94%
Партия "Процветающая Армения" – 4%
Общее число проголосовавших – 1 476 916.
7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока.
09:13
По состоянию на 09:00 8 июня, Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала итоги голосования на 1963 из 2005 избирательных участков.
Согласно предварительным данным ЦИК, основные конкурирующие политсилы набрали следующее количество голосов:
Партия "Гражданский договор" – 49,83% (707 448);
Блок "Сильная Армения" – 23,35% (331 488);
Блок "Армения" – 9,93% (141 001);
Партия "Процветающая Армения" – 3,98% (56 449);
Остальные партии пока не преодолевают проходной барьер в 4%.
7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока.
Источник: Sputnik Армения
08:53
По состоянию на 08:00 8 июня, Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала итоги голосования на 1878 из 2005 избирательных участков.
Согласно предварительным данным ЦИК, основные конкурирующие политсилы набрали следующее количество голосов:
Партия "Гражданский договор" – 50,25% (669 996);
Блок "Сильная Армения" – 23,31% (310 752);
Блок "Армения" – 9,78% (130 364);
Партия "Процветающая Армения" – 4,02% (53 535).
Остальные партии пока не преодолевают проходной барьер в 4%.
Источник: Sputnik Армения