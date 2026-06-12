Создается Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях

Милли Меджлис утвердил в первом чтении изменения, предлагаемые в Жилищный кодекс, законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вопрос был включен в повестку пленарного заседания парламента 12 июня.

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательных актов, связанных с переселением вынужденных переселенцев на жилые площади на освобожденных от оккупации территориях, обеспечением их права собственности и утратой статуса вынужденного переселенца. Так, в результате изменения, вносимого в Жилищный кодекс, будет создан новый институт – Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях, и жилые площади, поступающие в этот фонд, будут использоваться для переселения вынужденных переселенцев и передачи этих участков в их собственность. В то же время, согласно предлагаемому изменению в Закон «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц)» будут конкретизированы случаи утраты статуса вынужденного переселенца. Согласно новому предложению, взамен прежнего места жительства лицо будет обеспечено другим жильем в регионе проживания в установленном размере, тем самым предоставление государством новой жилой площади послужит полному восстановлению права собственности гражданина. Также, согласно предлагаемому изменению в указанный закон, лицо утратит статус вынужденного переселенца и в том случае, если откажется от предложенного государством места жительства.

В проекте также вносится ясность в сроки мер социальной защиты. Исчисление существующего трехлетнего льготного периода будет определяться с даты утраты лицом статуса или отказа от квартиры.

Кроме того, согласно предлагаемому изменению в статью 5 Закона «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», меняется и механизм переселения вынужденных переселенцев. Согласно новым правилам, обязательство государства будет считаться исполненным с момента предложения жилой площади. Тем самым будет обеспечен баланс между жилищными правами вынужденных переселенцев и интересами третьих лиц.