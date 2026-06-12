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Нетаньяху заявил, что не допустит ядерного оружия у Ирана, пока является премьером

First News Media17:45 - Сегодня
Нетаньяху заявил, что не допустит ядерного оружия у Ирана, пока является премьером

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до тех пор, пока он возглавляет правительство еврейского государства, у Ирана не будет ядерного оружия.

"Пока я являюсь премьер-министром Израиля, у Ирана не будет ядерного оружия. Мы с президентом [США Дональдом] Трампом полностью согласны по этому вопросу", — сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что он "более 30 лет находится в авангарде международной борьбы против ядерной программы Ирана". По его мнению, "если бы не эта борьба, у Ирана давно были бы атомные бомбы, чтобы уничтожить Израиль".

"Иран работает над уничтожением еврейского государства, и я посвящаю свою жизнь предотвращению этого. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет", — резюмировал Нетаньяху.

Источник: ТАСС

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