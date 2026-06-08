Трамп наложил вето на подготовленную военную операцию курдов против Ирана после давления со стороны Турции

Президент США Дональд Трамп заблокировал масштабный план военной операции иранских курдских формирований против Тегерана, которая готовилась при активной поддержке израильской внешней разведки «Моссад».

Ключевым фактором отмены операции стало жесткое дипломатическое давление со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

План, который разрабатывался «Моссадом» на протяжении нескольких лет, предполагал заброску и вооружение курдских оппозиционных группировок (в частности, Пешмерга из партий PAK и KDPI) через ирано-иракскую границу. Предполагалось, что курдское наступление, поддержанное авиаударами США и Израиля, «прорвет барьер страха» и спровоцирует массовые восстания внутри Ирана для свержения действующего режима. На начальном этапе Дональд Трамп одобрял эту идею, однако детали операции были раскрыты турецкой стороне. В ходе закрытых контактов американские чиновники, включая вице-президента Дж. Д. Вэнса, обсуждали эту инициативу с Анкарой.

Узнав о подготовке автономии и вооружения курдских сил у своих границ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занял бескомпромиссную позицию. Он лично убедил Трампа в том, что усиление курдского военного присутствия дестабилизирует весь регион и создаст прямую угрозу национальной безопасности Турции. Против этого плана также выступило высшее военное командование США, посчитавшее его «полным дыр» и чрезмерно опасным. В итоге Дональд Трамп наложил окончательное вето на участие курдов в конфликте, заявив журналистам, что «не хочет делать эту войну еще более сложной» и стремится избежать лишних жертв среди курдского населения ради сохранения региональной стабильности.

Источник: The Jerusalem Post