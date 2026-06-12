 Правозащитник Руфат Сафаров приговорен к 8 годам лишения свободы | 1news.az | Новости
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Правозащитник Руфат Сафаров приговорен к 8 годам лишения свободы

First News Media19:00 - Сегодня
Правозащитник Руфат Сафаров приговорен к 8 годам лишения свободы

Правозащитник Руфат Сафаров, обвиняемый в хулиганстве и мошенничестве, приговорен к 8 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой.

Ранее государственный обвинитель потребовал назначить Руфату Сафарову наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Сафаров был задержан 3 декабря 2024 года. По версии следствия, он получил от потерпевшего Натига Имангулиева более 60 тыс. манатов за продажу дачи в Новханы, однако не выполнил условия сделки. Впоследствии между сторонами возник конфликт, в результате которого потерпевший получил телесные повреждения.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 221.1 (хулиганство), 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом или из хулиганских побуждений) и 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана.

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