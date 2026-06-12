Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия, которые, по его словам, «слил Иран в фейковые новости», не имеют ничего общего с договоренностями, зафиксированными в письменной форме.

Об этом говорится в публикации Трампа в Truth Social.

«Условия, которые Иран слил в «Фейк Ньюс», не имеют НИЧЕГО общего с условиями, которые были согласованы в письменном виде. То, что они наговорили, включая их слабое и жалкое заявление о наличии сделки, не имеет никакого отношения к правде. Очень бесчестные люди, с которыми приходится иметь дело. С ними не существует такого понятия, как ведение переговоров добросовестно. УДИВИТЕЛЬНО! Кроме того, их полностью отраженная вчера вечером атака беспилотников на индийские корабли, выходящие из Ормузского пролива, АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМА. Им лучше взять себя в руки, и БЫСТРО!», — написал Трамп.