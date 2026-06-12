 Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ

First News Media18:30 - Сегодня
Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия, которые, по его словам, «слил Иран в фейковые новости», не имеют ничего общего с договоренностями, зафиксированными в письменной форме.

Об этом говорится в публикации Трампа в Truth Social.

«Условия, которые Иран слил в «Фейк Ньюс», не имеют НИЧЕГО общего с условиями, которые были согласованы в письменном виде. То, что они наговорили, включая их слабое и жалкое заявление о наличии сделки, не имеет никакого отношения к правде. Очень бесчестные люди, с которыми приходится иметь дело. С ними не существует такого понятия, как ведение переговоров добросовестно. УДИВИТЕЛЬНО! Кроме того, их полностью отраженная вчера вечером атака беспилотников на индийские корабли, выходящие из Ормузского пролива, АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМА. Им лучше взять себя в руки, и БЫСТРО!», — написал Трамп.

Поделиться:
538

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев утвердил новые правила управления аэропортами

В мире

Премьер Пакистана: США и Иран согласовали текст мирного соглашения

Xроника

Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Общество

МЧС сообщило об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения - ...

В мире

Премьер Пакистана: США и Иран согласовали текст мирного соглашения

Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ

Нетаньяху заявил, что не допустит ядерного оружия у Ирана, пока является премьером

В Таиланде скончалась старшая дочь короля, находившаяся в коме более трех лет

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Трамп: Захват острова Харг мог бы принести состояние США

Трамп наложил вето на подготовленную военную операцию курдов против Ирана после давления со стороны Турции

Пашинян вновь заявил о намерении посетить Баку

Иран угрожает Илону Маску

Последние новости

Житель Гусаров утонул в реке, его внука спас полицейский

Сегодня, 21:20

Премьер Пакистана: США и Иран согласовали текст мирного соглашения

Сегодня, 21:00

Ильхам Алиев утвердил новые правила управления аэропортами

Сегодня, 20:40

Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:10

В Рабате состоялся официальный приём по случаю 108-й годовщины независимости Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 20:00

Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram устранен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:45

Арагчи: Соглашение с США как никогда близко к подписанию

Сегодня, 19:30

Сборная Азербайджана по човгану вышла в финал чемпионата мира - ФОТО

Сегодня, 19:15

Правозащитник Руфат Сафаров приговорен к 8 годам лишения свободы

Сегодня, 19:00

Спецпредставитель президента: Агдам, Физули и Ходжавенд превратятся в главный аграрно-инвестиционный центр Азербайджана

Сегодня, 18:45

Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ

Сегодня, 18:30

Создается Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях

Сегодня, 18:15

Нетаньяху заявил, что не допустит ядерного оружия у Ирана, пока является премьером

Сегодня, 17:45

В Баку прошла информационная сессия «Медиа и права человека» для журналистов - ФОТО

Сегодня, 17:25

В Таиланде скончалась старшая дочь короля, находившаяся в коме более трех лет

Сегодня, 17:05

Суд отказался прекращать преследование в отношении Самвела Карапетяна

Сегодня, 17:04

Карапетян: Никто из нашей команды не перейдет на сторону партии Пашиняна

Сегодня, 17:02

ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем по счету участке

Сегодня, 16:56

НАК: В Азербайджане мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени госорганов и компаний

Сегодня, 16:52

Региональное совещание в Агдаше: обсуждена новая госпрограмма по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры

Сегодня, 16:43
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02