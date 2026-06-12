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Общество

В торговом центре «Садарак» ранен владелец магазинов одежды

First News Media22:23 - Сегодня
В торговом центре «Садарак» ранен владелец магазинов одежды

В торговом центре «Садарак» произошёл инцидент с применением холодного оружия.

Как сообщает Qafqazinfo, в ТЦ, расположенном в посёлке Локбатан Гарадагского района Баку, между жителями столицы Вугаром Худавердиевым (1979 г.р.) и Фаигом Аббасовым (1979 г.р.) возник конфликт.

В ходе ссоры Худавердиев нанёс Аббасову ножевое ранение в область живота.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. По факту проводится расследование.

Отмечается, что пострадавший Фаиг Аббасов является предпринимателем и владельцем нескольких магазинов одежды.

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