MEDİA: Решительно осуждаем кампанию очернения Азербайджана со стороны некоторых французских СМИ

Ряд медиа Франции распространяет материалы, касающиеся криминального события, характерного для повседневной жизни этой страны, в одностороннем и тенденциозном ключе, вводя общественность в заблуждение и преследуя цель нанести ущерб международному имиджу Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

В нем отмечается, что использование классических манипулятивных методов как до, так и после судебного разбирательства по обычному уголовному делу, а также создание ажиотажа вокруг судебного процесса посредством театрализованных эффектов наглядно демонстрируют, что происходящее управляется в контексте политического заказа.

«Неудачные попытки некоторых французских медиа политизировать уголовный инцидент в предвзятой форме и упомянуть имена некоторых официальных лиц Азербайджанского государства являются составной частью систематической кампании по очернению нашей страны.

Нет сомнений в том, что за особой «чувствительностью», проявляемой к данной теме такими медиаорганизациями, как Revue21, TV5 Monde, Le Figaro и Le Monde, которые специализируются на кампаниях «черного пиара» против Азербайджана и известны своей близостью к государственным кругам Франции, стоят коварные амбиции сил, испытывающих опасения в связи с растущим международным авторитетом нашей страны.

Упомянутые медиа, сознательно и грубо нарушая общепринятые международные этические стандарты журналистики, в очередной раз подтверждают, что являются инструментом заказной политической кампании.

В то время как преступление влечет за собой индивидуальную ответственность, акцентирование внимания так называемым демократическим государством не на действиях преступника, а на его национальной принадлежности свидетельствует не о верховенстве закона, а о поощрении стереотипов и дискриминации.

Мы расцениваем кампанию по очернению Азербайджана, начатую некоторыми французскими СМИ на основе манипулируемой информации, как элемент целенаправленной пропаганды и решительно осуждаем подобные действия, несовместимые с принципами профессиональных медиа», - говорится в заявлении.