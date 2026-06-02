Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Фаига Мамедова09:30 - Сегодня
Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана.

Накануне этого дня главный Борт Инженер по воздушному судну Ил76 Авиакомпании Silk Way Имран Багиев выполнил свой последний рейс, завершив большой и достойный путь в авиации. Если для многих людей небо - это мечта, то для И.Багиева оно на протяжении более сорока лет было профессией, призванием и частью жизни.

В интервью 1news.az Имран Багиев вспомнил самые важные страницы своей профессиональной биографии, а также рассказал о чувствах, с которыми пилот встречает новый этап своей жизни после завершения карьеры.

«В советское время у детей часто спрашивали, кем они хотят стать. Некоторые отвечали: пожарным, летчиком, учителем, водителем. Но я хотел стать именно военным летчиком. Однако, поскольку я был единственным ребенком в семье, мои ныне покойные родители выступили против. В то время было популярно учиться на зубного врача или зубного техника. Я говорил родителям: «У меня рост 1,89 метра и огромные руки. Какой из меня зубной врач? Все пациенты разбегутся! В 1978 году я окончил школу, но никуда не поступил. А вот в 1979 году удача мне улыбнулась. Я сказал родителям: «Ладно, если не хотите, чтобы я был летчиком, тогда буду обслуживать самолеты». И поступил в Херсонское техническое училище», - вспоминает И.Багиев.

По словам летчика, его первый рейс в Баку состоялся в 1986 году по маршруту Баку - Евлах – Баку: «Полет длился всего 40 минут. Мы тогда возили почту, газеты. Это были наши внутренние рейсы. Но в дальнейшем на этом самолете мы доходили даже до Владивостока и Сахалина, где я впервые в жизни увидел температуру минус 52 градуса».

Как отметил И.Багиев, ему, как летчику, посчастливилось летать на самолете Boeing 707: «Учились мы в Америке. Когда Советский Союз развалился, мы остались со старым авиапарком: Ту-154, Ту-134, Як-40, Ан-26. После прихода к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева в авиации началось оживление. У нас тогда еще не было возможности покупать новые самолеты десятками, поэтому мы начали брать «Боинги» в аренду. Взяли курс на Запад - другого выхода просто не было».

Говоря о своем самом незабываемом полете, Имран муаллим с особой теплотой вспоминает освоение новой для республики техники: «В то время мы начали летать на пассажирском Boeing 727. И этот полет действительно остался в памяти навсегда. Дело в том, что раньше максимум, сколько мы находились в воздухе, - это два-три часа. И вот на этом лайнере мы впервые в жизни пересекли Атлантический океан. Знаете, одно дело лететь 30-40 минут над привычным морем, и совсем другое - когда ты пять-шесть часов подряд идешь над бескрайней Атлантикой. Да, для меня это было по-настоящему незабываемо».

Летчик также поделился воспоминаниями об одном из самых опасных инцидентов в своей карьере, когда они с экипажем прилетели в Ташкент на самолете Ил-76, откуда должны были вылететь в Китай: «Во время полета, прямо перед посадкой в аэропорту Ташкента, у нас вышел из строя двигатель №2. Мы приземлились на трех двигателях. Было принято решение лететь на базу в Баку для замены неисправного мотора. В 6 утра мы взлетели на трех двигателях. Один был заглушен, высота составляла всего 40–50 метров. Как потом выяснилось, в этот момент в четвертый двигатель попал огромный орел. Мотор полностью разрушился, началась бешеная вибрация всего самолета. Высота критически низкая, скорость минимальная. Честно говоря, в течение секунды я выключил поврежденный двигатель, а в душе уже попрощался со всеми. Думал, не вытянем... Ведь расход топлива рассчитывался на три двигателя, самолет был тяжелым из-за оставшегося горючего. Я думал, он не пойдет вверх. Но с божьей помощью самолет пошел. На оставшихся двух двигателях мы смогли развернуться и обратно сесть в Ташкенте».

«На Ту-154 я летал совсем мало, всего три года. Пусть не обижаются на меня коллеги из AZAL, но грузовые перевозки намного интереснее. Это не просто однообразные маршруты вроде Баку - Стамбул - Баку или Баку - Дубай - Баку. Куда бы мы ни летали, нам положен обязательный отдых, благодаря чему мы смогли увидеть весь мир», - признается летчик.

По его словам, были и тяжелые миссии: «На протяжении 20 лет мы выполняли рейсы в Афганистан, оказывая помощь странам НАТО. Это была сложная работа, которая началась в 2002-м и завершилась только в 2022 году. Мы побывали практически везде. Специфика нашей работы такова, что максимальное рабочее время составляет 13 часов - больше летать мы не имеем права, обязаны отдыхать. К тому же, на выгрузку и загрузку 40 тонн груза тоже требуется время. Поэтому, если график позволял, мы всегда отдыхали, гуляли и осматривали местные достопримечательности».

Однако у опытного летчика осталась одна неисполненная профессиональная мечта: «Единственное место, которое я очень хотел увидеть, но так и не смог - это Антарктида. Это единственный континент, где я не побывал, хотя самолеты нашей авиакомпании летали на все материки. Мне очень хотелось, чтобы шасси нашего самолета коснулись антарктического льда. Не получилось. Но ничего, сейчас летает мой сын. Дай Бог, может, ему посчастливится совершить рейс туда».

Имран муаллим рассказал, что последние три года - начиная с 62 лет - он постепенно готовил себя к выходу на заслуженный отдых, чтобы этот переход прошел морально безболезненно:

«Я заранее настраивался и был полностью готов к этому шагу. Некоторые коллеги говорят: «Как же так, небо, полеты...» Но ведь в жизни есть и другие ценности - дети, внуки. Поэтому я со спокойной душой ушел на пенсию. Желаю всем удачи! Кстати, сегодня в новостях я прочитал, что компания AZAL получает еще семь новых самолетов и расширяет свою маршрутную сеть. Я очень рад за ребят».

Отвечая на вопрос о своем сыне, который пошел по стопам отца, И.Багиев отметил:

«У меня два сына. Один не захотел связывать жизнь с авиацией, а старший пошел по моим стопам. Пилот - это такая профессия, где нельзя настаивать или заставлять. Я всегда говорил сыну, да и коллегам на разборах полетов повторял: «Ребята, пилот, учитель и врач - это три профессии, которые напрямую отвечают за судьбы людей. Те, кто их выбрал, должны непрерывно работать над собой и учиться всю жизнь». Сын сделал этот выбор абсолютно самостоятельно».

В заключение беседы Имран муаллим пожелал коллегам главного: «Чтобы благополучно взлетали из пункта А и так же благополучно садились в пункте Б».

