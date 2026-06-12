 В Рабате состоялся официальный приём по случаю 108-й годовщины независимости Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Рабате состоялся официальный приём по случаю 108-й годовщины независимости Азербайджана - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
В Рабате состоялся официальный приём по случаю 108-й годовщины независимости Азербайджана - ФОТО

Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко организовало в Рабате официальный приём по случаю 108-й годовщины независимости Азербайджана.

В мероприятии приняли участие около 300 гостей, включая представителей правительства Марокко, членов дипломатического корпуса, парламента, международных организаций, средств массовой информации, общественных деятелей, а также представителей азербайджанской и марокканской общин.

Марокканскую сторону представляли министр высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко господин Аззедин Эль Мидауи. В мероприятии также приняли участие Верховный комиссар по делам бывших борцов сопротивления и армии освобождения господин Мустафа аль-Ктири, председатель Высшего совета аудиовизуальной коммуникации госпожа Латифа Ахарбаш и другие официальные лица.

В ходе мероприятия было отмечено историческое значение создания Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году — первой демократической республики на мусульманском Востоке, заложившей основы современной азербайджанской государственности.

Особое внимание гостей привлекла художественная выставка «Вдохновлённые Азербайджаном: марокканский взгляд». В экспозиции были представлены работы 13 марокканских художников, которые, не посещая Азербайджан, создали произведения, вдохновлённые историей, культурой, природой и традициями нашей страны. В картинах нашли отражение горные пейзажи, элементы национального искусства, сцены повседневной жизни, кулинарные традиции и образы выдающихся азербайджанских личностей.

Выставка вызвала большой интерес у посетителей и стала ярким примером культурного диалога между Азербайджаном и Марокко. Основной целью проекта является укрепление взаимопонимания между народами двух стран и развитие культурного сотрудничества.

Гости мероприятия смогли познакомиться с богатым культурным наследием Азербайджана. В рамках приёма были представлены блюда национальной кухни, включая долму, плов и пахлаву. На протяжении вечера звучала азербайджанская музыка, демонстрировались видеоролики, посвящённые истории, культуре и современному развитию страны, а также национальные танцы и образцы традиционной азербайджанской одежды. Культурная программа вызвала большой интерес у участников мероприятия и способствовала более глубокому знакомству гостей с традициями, обычаями и ценностями азербайджанского народа.

Мероприятие прошло в рамках объявленного в Азербайджане «Года урбанизма и архитектуры – 2026» и стало важной площадкой для популяризации истории, культуры и достижений нашей страны за рубежом.

Участники приёма высоко оценили уровень организации мероприятия и подчеркнули важность подобных инициатив для дальнейшего укрепления дружественных отношений и развития сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в политической, экономической и культурной сферах.

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