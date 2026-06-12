Из Сирии возвращены на родину 23 гражданина Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджанской Республики, 7, 9 и 11 июня текущего года была осуществлена репатриация 23 граждан Азербайджанской Республики (7 женщин и 16 детей) из Сирийской Арабской Республики в нашу страну.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

На начальном этапе процесса репатриации были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики. Посольствами Азербайджанской Республики в Сирийской Арабской Республике и Турецкой Республике, а также Генеральным консульством в городе Стамбул была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены «Свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику» и авиабилетами.

Члены Рабочей группы, состоящей из государственных органов, ответственных за репатриацию граждан Азербайджанской Республики, оказавшихся в кризисной ситуации в зарубежных странах, были командированы в Сирию, проведено первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.

Предусматривается осуществление соответствующих мер в направлении социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество в нашей стране.

Принятие необходимых мер для репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооружённого конфликта на территории зарубежных стран, будет продолжено.