Копыркин: Россия и Армения подошли к этапу переосмысления отношений

Отношения между Арменией и Россией подошли к этапу переосмысления и нуждаются в адаптации к меняющимся глобальным и региональным условиям.

Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на приеме по случаю Дня России, передает ТАСС.

Дипломат выразил уверенность в том, что Москва полностью готова к совместной работе в конструктивном и взаимовыгодном ключе, используя существующие двусторонние механизмы. При этом, подчеркнул он, российская сторона никогда не ставила под сомнение право Армении на суверенную внешнюю политику.

«Мы рассчитываем на то, что взаимодействие Еревана с другими партнерами не нанесет ущерб нашим двусторонним связям и не будет направлено против России», — добавил Копыркин.