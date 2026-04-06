СМИ: Иран отклонил предложение о возобновлении работы Ормузского пролива в обмен на временное прекращение огня
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников.
По данным газеты, посредники из Пакистана, Турции и Египта пытаются продвинуть переговоры, однако Тегеран считает требования Вашингтона неприемлемыми.
Иран отклонил предложения, в том числе о возобновлении движения через Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, и отказался встретиться с официальными лицами США.
