Иран заявил о гибели шестерых детей при ночных бомбардировках Тегерана

Шестеро детей стали жертвами ночных атак на столицу Ирана. Такие данные привело управление по чрезвычайным ситуациям Тегерана.

"Шесть детей в возрасте до 10 лет были убиты при бомбардировках Тегерана прошедшей ночью", - указывается в заявлении ЧС иранской столицы.

Кроме того, как сообщило агентство Mehr, в юго-восточной части Тегерана был полностью разрушен жилой дом после попадания в него несколько снарядов. Не менее трех человек погибли, семерых жителей спасателям удалось извлечь из-под обломков здания, они доставлены в госпиталь.

Истрчник: ТАСС