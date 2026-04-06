Иран представил пакет из 10 пунктов для завершения войны

Иран выдвинул свои условия по прекращению войны.

Как сообщает «Tasnim», Тегеран передал противоположной стороне пакет предложений из 10 пунктов через Пакистан.

Отмечается, что Иран отвергает временное перемирие и подчёркивает необходимость окончательного завершения войны с учётом интересов страны.

Сообщается, что предложения включают прекращение боевых действий в регионе, обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив, восстановление страны, а также снятие санкций.