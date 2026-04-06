США и Израиль подготовили план бомбардировок объектов энергетики Ирана

First News Media10:10 - Сегодня
Вооруженные силы США и Израиля окончательно утвердили план масштабных совместных ударов, направленных на уничтожение ключевых объектов энергетической инфраструктуры Ирана.

Об этом со ссылкой на источники сообщил американский портал Axios.

Реализация готового военного плана, как добавили собеседники портала, откладывается до истечения обозначенных Вашингтоном крайних сроков для достижения предварительного соглашения в ходе переговоров с Ираном.

В интервью Axios 5 апреля президент США Дональд Трампа заявил о высоких шансах на заключение сделки с Ираном к 7 апреля. Ранее в Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив к 6 апреля. При этом, как подчеркивал Axios, американский лидер продлил на сутки - до 20:00 7 апреля по времени Восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля), сроки заключения возможной сделки с Ираном.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС

