Зеленский направил России предложение об энергетическом перемирии
Украина направила России предложение об энергетическом перемирии.
Как передает УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.
"Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть", - отметил украинский лидер.
При этом Зеленский напомнил, что Киев неоднократно предлагал Москве перемирие на пасхальные праздники, однако руководство РФ отказывалось.
211