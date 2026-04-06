Зеленский направил России предложение об энергетическом перемирии

Украина направила России предложение об энергетическом перемирии.

Как передает УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

"Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть", - отметил украинский лидер.

При этом Зеленский напомнил, что Киев неоднократно предлагал Москве перемирие на пасхальные праздники, однако руководство РФ отказывалось.