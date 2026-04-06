Трамп оправдал удары по Ирану: «Они — звери»

Американский лидер Дональд Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране и не беспокоится из-за этого.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

«Я об этом не беспокоюсь», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, что он сказал бы тем, кто считает такие действия военными преступлениями. «Знаете, что является военным преступлением? <…> Позволить нездоровой стране с безумным руководством иметь ядерное оружие. Это военное преступление», — добавил он, имея в виду Иран.

Отвечая на вопрос о том, почему, по его мнению, уничтожение гражданских объектов в Иране не является военным преступлением, американский лидер также изложил следующую версию: «Поскольку они убили 45 тыс. человек в прошлом месяце. Возможно, еще больше — 50 тыс. или 60 тыс.». «Они убивают протестующих. Они — звери. Мы должны остановить их. Мы не можем позволить, чтобы у них было ядерное оружие», — утверждал американский лидер, говоря об иранских властях. Он не привел каких-либо подтверждений этой версии. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия.