Трамп оправдал удары по Ирану: «Они — звери»

First News Media22:32 - Сегодня
Американский лидер Дональд Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране и не беспокоится из-за этого.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

«Я об этом не беспокоюсь», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, что он сказал бы тем, кто считает такие действия военными преступлениями. «Знаете, что является военным преступлением? <…> Позволить нездоровой стране с безумным руководством иметь ядерное оружие. Это военное преступление», — добавил он, имея в виду Иран.

Отвечая на вопрос о том, почему, по его мнению, уничтожение гражданских объектов в Иране не является военным преступлением, американский лидер также изложил следующую версию: «Поскольку они убили 45 тыс. человек в прошлом месяце. Возможно, еще больше — 50 тыс. или 60 тыс.». «Они убивают протестующих. Они — звери. Мы должны остановить их. Мы не можем позволить, чтобы у них было ядерное оружие», — утверждал американский лидер, говоря об иранских властях. Он не привел каких-либо подтверждений этой версии. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия.

Актуально

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в ...

В мире

Иран представил пакет из 10 пунктов для завершения войны

Xроника

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию - ФОТО

Общество

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

В мире

Пит Хегсет: США нанесут самый большой объем ударов по Ирану

Трамп заявил, что иранцы просят его бомбить их - ВИДЕО

Трамп оправдал удары по Ирану: «Они — звери»

Зеленский направил России предложение об энергетическом перемирии

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Трамп пообещал «устроить ад» Ирану

Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

Ice Барби и «Бимбо»: муж бывшей главы МВД США надевал накладную грудь и отправлял селфи женщинам - ФОТО

Умер один из инициаторов Ходжалинского геноцида Зорий Балаян

Последние новости

Пит Хегсет: США нанесут самый большой объем ударов по Ирану

Сегодня, 23:00

Трамп заявил, что иранцы просят его бомбить их - ВИДЕО

Сегодня, 22:40

Трамп оправдал удары по Ирану: «Они — звери»

Сегодня, 22:32

Зеленский направил России предложение об энергетическом перемирии

Сегодня, 22:28

Грузинская пресса широко осветила государственный визит Президента Ильхама Алиева в эту страну

Сегодня, 22:20

Премьер-лига Азербайджана: «Карабах» разгромил «Карван-Евлах» - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Иран представил пакет из 10 пунктов для завершения войны

Сегодня, 21:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Грузию - ВИДЕО

Сегодня, 21:21

Скончался сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

Сегодня, 20:40

Трамп: Я бы забрал нефть Ирана, но американцы хотят возвращения домой - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию - ФОТО

Сегодня, 20:00

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

Сегодня, 19:45

Трамп: Крайний срок для Ирана — завтра - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Ланч в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Сегодня, 19:05

В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой - ФОТО

Сегодня, 19:03

ЦАХАЛ нанёс массированные удары по трем аэропортам Тегерана - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

В структуре Минкультуры созданы новые отделы и секторы

Сегодня, 18:45

ЦАХАЛ ликвидировал командира спецподразделения «Аль-Кудс» в Тегеране

Сегодня, 18:30

Настоящие герои: Очевидцы спасли мужчину из затопленной зоны

Сегодня, 18:25

Вышел на свободу врач, осужденный за гибель известного ученого

Сегодня, 18:10
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40