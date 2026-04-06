Авиаудар по пригороду Тегерана: 13 погибших, включая 6 детей

Авиаудар, нанесенный сегодня, разрушил жилое здание в Эсламшахре - городе к юго-западу от Тегерана, сообщили иранские СМИ.

По данным агентства Fars, погибли не менее 13 человек, среди них шестеро детей. Причина, по которой был поражен именно этот объект в Эсламшахре, не установлена.

Ни Израиль, ни США не взяли на себя ответственность за удар, который последовал после того, как американский президент Дональд Трамп вновь ультимативно потребовал открыть заблокированный Ираном Ормузский пролив. Позднее Израиль подтвердил сам факт нанесения ударов по Ирану.

Сообщается также, что отдельные районы Тегерана столкнулись с перебоями в газоснабжении после удара по местному университету. «Удар пришелся по заправочной станции при университете Шарифа», - сообщил государственный вещатель IRIB со ссылкой на главу муниципального района N9 иранской столицы.

В Израиле иранская баллистическая ракета поразила жилой дом в портовом городе Хайфа, часть здания обрушилась. Спасательные команды работали всю ночь и к раннему утру 6 апреля подтвердили гибель двух человек из одной квартиры в наиболее пострадавшей секции здания, еще двое числятся пропавшими без вести.

Здание было разрушено одной тяжелой ракетой, снесшей половину постройки. Уцелевшая часть находится в крайне нестабильном состоянии, что существенно затрудняет поисковые работы.

Хайфа регулярно становится целью иранских ракет в связи со своей стратегической значимостью. Этот город также находится в зоне досягаемости ракет радикальной группировки «Хезболла», действующей с территории соседнего Ливана. В ходе поисково-спасательных работ в Хайфе был объявлен очередной сигнал тревоги в связи с угрозой нового удара со стороны Ирана - впоследствии он был отменен.

Ранним утром 6 апреля были зафиксированы три иранских залпа, сигналы тревоги объявлялись по всей центральной части Израиля. Большинство ракет было перехвачено, остальные упали на открытой местности.

