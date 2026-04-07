Mehr: США и Израиль ударили по иранскому острову Харк

США и Израиль нанесли удары по острову Харк в Иране, через который поставляется 90% иранской нефти. Об этом сообщает Mehr.

По данным агентства, на острове было слышно несколько взрывов. Здания каких предприятий были атакованы, не уточняется.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что, «если американская террористическая армия переступит "красные линии", ответ выйдет за пределы региона».

30 марта президент США Дональд Трамп объявил о намерениях «захватить иранскую нефть». США могут взять под контроль экспортный центр на острове Харк, так как отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих. Американский лидер сравнил потенциальный сценарий в Иране с Венесуэлой, где Вашингтон намерен контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после захвата президента страны Николаса Мадуро в январе.

Axios 6 апреля писал, что США и Израиль подготовили план масштабной бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, но его реализацию пока отложили. По данным портала, Вашингтон рассчитывает сначала дождаться истечения срока, отведенного на дипломатические усилия.

