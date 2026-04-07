Mehr: США и Израиль ударили по иранскому острову Харк

США и Израиль нанесли удары по острову Харк в Иране, через который поставляется 90% иранской нефти. Об этом сообщает Mehr.

По данным агентства, на острове было слышно несколько взрывов. Здания каких предприятий были атакованы, не уточняется.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что, «если американская террористическая армия переступит "красные линии", ответ выйдет за пределы региона».

30 марта президент США Дональд Трамп объявил о намерениях «захватить иранскую нефть». США могут взять под контроль экспортный центр на острове Харк, так как отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих. Американский лидер сравнил потенциальный сценарий в Иране с Венесуэлой, где Вашингтон намерен контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после захвата президента страны Николаса Мадуро в январе.

Axios 6 апреля писал, что США и Израиль подготовили план масштабной бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, но его реализацию пока отложили. По данным портала, Вашингтон рассчитывает сначала дождаться истечения срока, отведенного на дипломатические усилия.

Источник: «Ведомости»

Президент наградил лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной ...

Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Верховного суда Турции - ...

Подарочные карты и закон: Центробанк Азербайджана обозначил границы их ...

МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

Президент наградил лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Вэнс пригрозил Ирану применением средств, которые не использовались до этого США

В Турции задержали причастных к нападению на генконсульство Израиля - ОБНОВЛЕНО

Трамп грозит этой ночью уничтожить «целую цивилизацию»

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Ice Барби и «Бимбо»: муж бывшей главы МВД США надевал накладную грудь и отправлял селфи женщинам - ФОТО

Трамп Ирану: «Откройте чер*ов пролив или будете жить в аду»

Иран передал свои условия для прекращения конфликта через посредников

Умер один из инициаторов Ходжалинского геноцида Зорий Балаян

Орбан сообщил Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в парламентские выборы в Венгрии

Сегодня, 17:10

Президент наградил лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Сегодня, 17:09

Вэнс пригрозил Ирану применением средств, которые не использовались до этого США

Сегодня, 17:06

В Турции задержали причастных к нападению на генконсульство Израиля - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:05

Трамп грозит этой ночью уничтожить «целую цивилизацию»

Сегодня, 16:42

Израиль нанес ракетный удар по железной дороге в Иране - ВИДЕО

Сегодня, 16:17

Продлен срок ареста руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и двух сотрудников

Сегодня, 15:43

КСИР заявил об ударе по авианосной группе USS Abraham Lincoln и по судну с военным грузом для Израиля

Сегодня, 15:40

Mehr: США и Израиль ударили по иранскому острову Харк

Сегодня, 15:35

В Армении почти 38% респондентов считают высоким риск вовлечения страны в войну США и Израиля против Ирана - соцопрос

Сегодня, 15:32

В ООН заявили о готовности стать посредником в переговорах США и Ирана

Сегодня, 15:28

КСИР: Иран более не будет проявлять сдержанность при ударах по инфраструктуре США

Сегодня, 15:15

В Гарадаге изъято более 70 килограммов наркотиков

Сегодня, 15:10

В январе-марте доходы государственного бюджета превысили прогноз

Сегодня, 15:02

Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Верховного суда Турции - ФОТО

Сегодня, 14:45

Кому бы отдали свой голос граждане Армении на выборах - опрос

Сегодня, 14:38

Подарочные карты и закон: Центробанк Азербайджана обозначил границы их использования

Сегодня, 14:35

МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

Сегодня, 14:25

Трамп раскритиковал союзников США из-за позиции по войне с Ираном

Сегодня, 14:10

Погода на среду: в Баку усилится ветер

Сегодня, 13:55
Все новости
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40