Вэнс начинает визит в Будапешт в преддверии выборов в Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша начинают во вторник двухдневный визит в Будапешт в преддверии парламентских выборов в Венгрии.

Ожидается, что Вэнс проведет встречу с премьер-министром страны Виктором Орбаном, который будет представлять партию «Фидес» на выборах 12 апреля. Кроме того, вице-президент США выступит с речью.

Издание The Washington Post сообщало, что Орбан якобы рассчитывал на визит перед выборами президента США Дональда Трампа, но тот сосредоточен на конфликте с Ираном.

Орбан занимает пост премьер-министра страны с 2010 года. До этого он занимал эту должность в 1998 - 2002 годах.

Согласно некоторым опросам, партия Орбана теряет поддержку населения, в то время как оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, заметно набирает сторонников.

Ранее американская администрация выражала поддержку венгерскому премьер-министру. По словам Трампа, благодаря Орбану «отношения Венгрии и США вышли на новый уровень».

