Российский суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия» террористической организацией

First News Media11:38 - Сегодня
Суд в Грозном признал иностранную организацию «Чеченская Республика Ичкерия» с ее филиалами в европейских странах террористической организацией.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На основании собранных Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ доказательств Шейх-Мансуровским районным судом Грозного Чеченской Республики вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ) и 29 ее подразделений в 14 европейских странах», - рассказали в ЦОС.

Там напомнили, что после начала так называемой «специальной военной операции» «члены ЧРИ участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил России в составе украинских вооруженных формирований, в том числе при проведении диверсионно-террористических акций в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военнослужащих и мирных жителей».

Данная структура создана в 1991 году в Чеченской Республике. С ноября 2007 года ее возглавляет находящийся в международном розыске «за совершение преступлений террористического характера» и скрывающийся в Великобритании Ахмед Закаев, напомнили в ФСБ.

«В этой связи ФСБ России обращает внимание граждан на то, что все лица, причастные к деятельности данной террористической организации и оказывающие ей содействие, будут установлены и в соответствии с российским законодательством привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного», - предупредили в ФСБ.

Верховный суд России в июне 2024 года признал экстремистской, а в ноябре 2024 года - террористической организацией «Правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании».

Источник: ТАСС

Пространство мира, стабильности и сотрудничества. Баку и Тбилиси формируют новую ...

Общество

34 года на высоте: AZAL отмечает дату основания

Общество

В Каспии вновь зафиксированы подземные толчки - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку произошел оползень: обрушился частный жилой дом - ВИДЕО

В мире

В Стамбуле атаковали генконсульство Израиля

В Иране заявили о 18 погибших при авиаударах по провинции Альборз

Пезешкиан заявил, что при необходимости готов отдать жизнь за Иран

Удар по партии Карапетяна: в Армения хотят запретить имена в названиях политсил

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Арагчи: Удары по ядерным объектам могут привести к тяжелым экологическим последствиям

Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди

Иран передал свои условия для прекращения конфликта через посредников

Трамп пообещал «устроить ад» Ирану

Последние новости

В Стамбуле атаковали генконсульство Израиля

Сегодня, 13:52

Новые таланты на ТВ: как проект «Yeni Avaz 3» открыл дорогу молодым артистам - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

В Иране заявили о 18 погибших при авиаударах по провинции Альборз

Сегодня, 13:12

Пространство мира, стабильности и сотрудничества. Баку и Тбилиси формируют новую конфигурацию Южного Кавказа

Сегодня, 13:00

Пезешкиан заявил, что при необходимости готов отдать жизнь за Иран

Сегодня, 12:53

Удар по партии Карапетяна: в Армения хотят запретить имена в названиях политсил

Сегодня, 12:25

Иран освободил главу тегеранского бюро NHK

Сегодня, 12:12

В Гяндже произошла поножовщина

Сегодня, 12:05

Водительская халатность при парковке привела к гибели человека

Сегодня, 12:00

В Стамбуле задержаны Ибрагим Челиккол, Мустафа Чечели и не только - ФОТО

Сегодня, 11:45

Российский суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия» террористической организацией

Сегодня, 11:38

Стало известно о состоянии верховного лидера Ирана Хаменеи

Сегодня, 11:20

На проспекте Гейдара Алиева произошло цепное ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 11:16

34 года на высоте: AZAL отмечает дату основания

Сегодня, 11:10

В Баку состоялось учредительное собрание Сети тюркских судебных экспертиз - ФОТО

Сегодня, 10:55

В Саудовской Аравии подвергся атаке нефтехимический комплекс

Сегодня, 10:43

В Товузе задержаны подозреваемые в похищении человека

Сегодня, 10:38

Посол США: «Моссад» принял участие в спасении американских летчиков в Иране

Сегодня, 10:33

Умер учитель, на которого напал подросток в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:27

В Абшероне нашли родителей ребенка с нарушением речи - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:25
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

