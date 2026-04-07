Российский суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия» террористической организацией

Суд в Грозном признал иностранную организацию «Чеченская Республика Ичкерия» с ее филиалами в европейских странах террористической организацией.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На основании собранных Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ доказательств Шейх-Мансуровским районным судом Грозного Чеченской Республики вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ) и 29 ее подразделений в 14 европейских странах», - рассказали в ЦОС.

Там напомнили, что после начала так называемой «специальной военной операции» «члены ЧРИ участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил России в составе украинских вооруженных формирований, в том числе при проведении диверсионно-террористических акций в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военнослужащих и мирных жителей».

Данная структура создана в 1991 году в Чеченской Республике. С ноября 2007 года ее возглавляет находящийся в международном розыске «за совершение преступлений террористического характера» и скрывающийся в Великобритании Ахмед Закаев, напомнили в ФСБ.

«В этой связи ФСБ России обращает внимание граждан на то, что все лица, причастные к деятельности данной террористической организации и оказывающие ей содействие, будут установлены и в соответствии с российским законодательством привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного», - предупредили в ФСБ.

Верховный суд России в июне 2024 года признал экстремистской, а в ноябре 2024 года - террористической организацией «Правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании».

Источник: ТАСС