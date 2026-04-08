Жители горных сёл в Дагестане откапывают свои дома из-под снега после циклона - ВИДЕО

Сотни домов повреждены из-за сильного снегопада в Дагестане (РФ).

Несколько сёл остались без света и связи на фоне стихии, а одно — практически отрезано от мира По информации SHOT, сильнейший снежный циклон завалил дома в селе Хосрех в Кулинском районе.

Местным жителям пришлось буквально раскапывать свои дома, забираясь на крыши. Сейчас они просят помощи у жителей других сёл и соседнего Лакского района. В числе пострадавших — брат народной артистки Дагестана, певицы Ларисы Гаджиевой. В его доме (на втором видео) почти полностью разнесло покрытие на крыше, а также завалило окна и двери. Попасть внутрь можно только через крышу. На время в селе пропали связь и электричество.

Сейчас свет вернулся в дома, заработали магазины, которые были временно закрыты. Непростая ситуация и в соседнем Агульском районе, где также прошёл сильный снегопад. Село Куруш — самое высокогорное в России — практически отрезано от внешнего мира: в нём завалило дороги и дома. Местные не могут выбраться на улицы. В ближайшие дни в горах Дагестана ожидаются новые снегопады и ливни.