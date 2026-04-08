МИД поделился публикацией о годовщине Агдабанской трагедии - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана разместило публикацию в связи с годовщиной Агдабанской трагедии.

«Прошло 34 года со дня Агдабанской резни — одного из многочисленных тяжких и жестоких военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев», — говорится в публикации в аккаунте министерства в соцсети X.

В 1992 году село Агдабан Кяльбаджарского района, состоявшее из 130 домов, было полностью уничтожено армянскими вооруженными формированиями, населенный пункт был полностью стерт с лица земли.

Далее в публикации отмечается: «779 мирных жителей подверглись жестоким пыткам, 67 человек были зверски убиты с особой жестокостью.

Эта трагедия остается в истории как один из болезненных примеров тяжких преступлений, совершенных против азербайджанского народа.

С глубокой скорбью и уважением чтим память жертв Агдабана.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!»