МИД поделился публикацией о годовщине Агдабанской трагедии - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана разместило публикацию в связи с годовщиной Агдабанской трагедии.
«Прошло 34 года со дня Агдабанской резни — одного из многочисленных тяжких и жестоких военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев», — говорится в публикации в аккаунте министерства в соцсети X.
В 1992 году село Агдабан Кяльбаджарского района, состоявшее из 130 домов, было полностью уничтожено армянскими вооруженными формированиями, населенный пункт был полностью стерт с лица земли.
Далее в публикации отмечается: «779 мирных жителей подверглись жестоким пыткам, 67 человек были зверски убиты с особой жестокостью.
Эта трагедия остается в истории как один из болезненных примеров тяжких преступлений, совершенных против азербайджанского народа.
С глубокой скорбью и уважением чтим память жертв Агдабана.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!»
Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş çoxsaylı ağır və amansız müharibə cinayətlərindən biri olan Ağdaban qətliamından 34 il ötür.
1992-ci ildə 130 evdən ibarət Kəlbəcərin Ağdaban kəndi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən tamamilə dağıdılmış, yaşayış… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 8, 2026