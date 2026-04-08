В Физули в машине найдены 15 кг марихуаны и около 3000 таблеток метадона

В результате операции, проведенной сотрудниками Отдела полиции Физулинского района, были задержаны Тельман Насиров и Эльшад Магеррамов, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, в принадлежащем им транспортном средстве было обнаружено и изъято 15 килограммов марихуаны и 2970 таблеток психотропного вещества — метадона. Было установлено, что задержанные вступили в преступный сговор с различными гражданами Ирана с целью приобретения наркотиков для последующего сбыта и размещения по различным адресам ради получения прибыли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.