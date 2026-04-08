IRIB: Иран может заработать $64 млрд от прохода судов через Ормузский пролив

Ежегодные доходы Ирана от прохода судов через Ормузский пролив при условии взимания с них платы в $2 млн могут достигнуть не менее $64 млрд, подсчитал заместитель главы иранской гостелерадиокомпании Хасан Абедини.

«Ормузский пролив превратился в коридор под разумным управлением Ирана. Если учесть, что в прошлом году через пролив прошли 32 тыс. судов, и с каждого взимать по $2 млн, то Иран может получить около $64 млрд», - сказал он в эфире государственного телевидения.