Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией СБ ООН
Иран настаивает, что прекращение войны должно быть закреплено резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН.
Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.
"Если прекращение войны не будет закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН на основе выдвинутых нами условий, мы полностью готовы возобновить боевые действия против США и сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) - так же, как мы это делали в течение последних 40 дней, и с еще большей интенсивностью", - сказал собеседник агентства.
