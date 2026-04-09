В Турции задержан глава отделения CHP по Анкаре
Турецкие правоохранительные органы задержали председателя Анкарского отделения оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Умита Эркола.
Сообщается, что Эркол задержан в рамках крупного расследования по делу «Измирский кооператив», связанного с коррупцией и мошенничеством в сфере строительных жилищных кооперативов в Измире.
По словам заместителя председателя CHP Гюль Чифтчи, поскольку расследование данного дела ведется в Измире, Эркол будет доставлен в этот город.
Источник: TRT Haber
