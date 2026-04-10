В Иране сообщили о гибели советника Хаменеи

First News Media09:15 - Сегодня
Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, глава стратегического совета по международным отношениям Исламской Республики Камаль Харрази умер от ранений, полученных при одной из недавних бомбардировок Тегерана.

Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

По его информации, Харрази, "ранее получивший ранения в результате нападения американо-израильского противника, умер несколько часов назад".

1 апреля телеканал Al Hadath сообщил, что Харрази при бомбардировке Тегерана "был ранен и находится в критическом состоянии". Иранские власти тогда не комментировали эту информацию.

Источник: ТАСС

