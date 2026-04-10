Трамп: Иран обещает отказаться от ядерного оружия, но публично утверждает обратное

First News Media21:40 - Сегодня
Трамп: Иран обещает отказаться от ядерного оружия, но публично утверждает обратное

Президент США Дональд Трамп заявил о противоречиях в позиции Ирана по ядерной программе, указав на расхождение между закрытыми и публичными заявлениями Тегерана.

Об этом он сказал в интервью газете The New York Post.

По словам Трампа, в личных контактах иранская сторона выражает готовность отказаться от ядерного оружия, однако публично продолжает настаивать на праве обогащать уран.

"Они прямо в лицо заявляют, что избавляются от всего ядерного оружия, все уничтожено. А потом идут к прессе и говорят: "Нет, мы хотим обогащать уран". Так что мы это выясним", - отметил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Переговоры США и Ирана состоятся 11 апреля в Пакистане.

