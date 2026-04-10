Ливан идет на исторические переговоры с Израилем

Президент Ливана Жозеф Аун призвал к историческим прямым переговорам со своим давним противником Израилем.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наконец откликнулся на призыв к мирным переговорам, Ливан ничего не оставалось как пойти на прямые переговоры.

Тем не менее, вооруженная группировка "Хезболлах" выступает против прямых переговоров с Израилем, что ставит под сомнение ее готовность соблюдать любое соглашение о прекращении огня, достигнутое государством.

"Переговоры между Ливаном и Израилем, откровенно говоря, бессмысленны, потому что те, кто ведет их от имени Ливана, не имеют рычагов влияния", - заявил на условиях анонимности ливанский чиновник, близкий к этой группе.

Напомним, что Израиль усилил воздушные атаки на Ливан после того, как 2 марта, на третий день совместной американо-израильской операции против Ирана, "Хезболлах" выпустила ракеты по Израилю. С тех пор Израиль расширил наземное наступление.