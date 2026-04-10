В Израиле выступили за расширение границ страны за счет Газы, Ливана и Сирии

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич высказался за расширение границ еврейского государства.

По его мнению, это можно сделать за счет аннексии сектора Газа, Южного Ливана и приграничных районов Сирии.

Это заявление Смотрич, одновременно курирующий в правительстве поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, сделал на церемонии закладки первого камня для нового еврейского поселения Маоз-Цур на палестинских территориях, передает портал Ynet. По версии политика, текущие военные кампании Израиля в регионе должны быть закреплены на уровне политических решений.

«Будет политический шаг в Газе, которая расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии, по меньшей мере [с присоединением территорий вокруг] вершины горы Хермон и буферной зоны», - утверждал Смотрич.

По его мнению, такие действия уместны в контексте Ближнего Востока. "Именно это уважают в нашем регионе, и именно это необходимо для обеспечения нашей безопасности", - полагает министр.

Сейчас армия Израиля контролирует около половины территории сектора Газа. После смены власти в Сирии в 2024 году она взяла под контроль вершину горы Хермон и буферную зону на Голанских высотах, а сейчас ведет наступление в Южном Ливане, заявленной целью которого является создание буферной зоны вплоть до реки Литани. Кроме того, под контролем Израиля находится Западный берег реки Иордан, территорию которого Смотрич давно предлагает полностью аннексировать.