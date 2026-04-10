 В Израиле выступили за расширение границ страны за счет Газы, Ливана и Сирии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Израиле выступили за расширение границ страны за счет Газы, Ливана и Сирии

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич высказался за расширение границ еврейского государства.

По его мнению, это можно сделать за счет аннексии сектора Газа, Южного Ливана и приграничных районов Сирии.

Это заявление Смотрич, одновременно курирующий в правительстве поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, сделал на церемонии закладки первого камня для нового еврейского поселения Маоз-Цур на палестинских территориях, передает портал Ynet. По версии политика, текущие военные кампании Израиля в регионе должны быть закреплены на уровне политических решений.

«Будет политический шаг в Газе, которая расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии, по меньшей мере [с присоединением территорий вокруг] вершины горы Хермон и буферной зоны», - утверждал Смотрич.

По его мнению, такие действия уместны в контексте Ближнего Востока. "Именно это уважают в нашем регионе, и именно это необходимо для обеспечения нашей безопасности", - полагает министр.

Сейчас армия Израиля контролирует около половины территории сектора Газа. После смены власти в Сирии в 2024 году она взяла под контроль вершину горы Хермон и буферную зону на Голанских высотах, а сейчас ведет наступление в Южном Ливане, заявленной целью которого является создание буферной зоны вплоть до реки Литани. Кроме того, под контролем Израиля находится Западный берег реки Иордан, территорию которого Смотрич давно предлагает полностью аннексировать.

Поделиться:
325

