Трамп: Иранцы сегодня живы только потому, что запланированы переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран занимается "краткосрочным вымогательством" средств у других стран за проход через Ормузский пролив, и заявил, что жизни иранцев сохранены только благодаря соглашению о переговорах.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, у Тегерана "нет других карт", кроме давления на международное судоходство.

"Единственная причина, по которой они сегодня живы, – это ведение переговоров!", – добавил американский лидер.

