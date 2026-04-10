Президент США Дональд Трамп утверждает, что «благодаря ему» Тегеран «никогда не получит ядерное оружие», и очень скоро нефть «начнет течь». Глава Белого дома написал об этом Truth Social.

"С помощью Ирана или без нее, для меня это не имеет значения", - отметил он.

В другом посте Трамп потребовал от Ирана не взимать плату с танкеров в Ормузском проливе: "Поступают сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив - им лучше этого не делать. А если они это делают, то лучше немедленно прекратить!" По его словам, Иран "очень плохо справляется" с пропуском нефти через Ормузский пролив: "Некоторые сказали бы, что даже бесчестно. Это не то, о чем мы договорились!"

В ночь на 8 апреля США и Иран достигли договоренности о двухнедельном перемирии. Власти в Тегеране выразили готовность вновь открыть Ормузский пролив. При этом Иран собирается контролировать водный путь и брать деньги с проходящих через него судов.

После объявления режима прекращении огня, по проливу, по данным аналитической компании Kpler, прошло лишь несколько судов, в том числе два танкера под флагом Ирана.

