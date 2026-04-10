 В Иране заявили, что переговоры не начнутся, пока не прекратятся атаки Израиля на Ливан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Иране заявили, что переговоры не начнутся, пока не прекратятся атаки Израиля на Ливан

First News Media10:47 - Сегодня
Иран официально уведомил пакистанские власти о том, что не примет участия в мирных переговорах с США в Пакистане до тех пор, пока в Ливане не будет обеспечено перемирие, сообщают турецкие медиа.

В преддверии назначенных на субботу переговоров Иран опроверг утверждения некоторых западных СМИ о том, что его переговорная делегация уже прибыла в Исламабад, и заявил, что не будет участвовать в мирных переговорах с США до тех пор, пока в Ливане не будет достигнуто прекращение огня.

«Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся», - цитируют турецкие издания иранский дипломатический источник.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак погибли 1888 человек.

Ранее издание The Wall Street Journal утверждало, что иранская делегация прибыла в Исламабад для начала переговоров с Вашингтоном.

Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры, направленные на прекращение войны между США/Израилем и Ираном, зависят от выполнения США обязательств по прекращению огня на всех фронтах, прежде всего в Ливане. 

Источник: CNN Türk

Поделиться:
257

Все новости
